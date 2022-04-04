Українські військові за добу в зоні ООС знищили понад 40 росіян та збили 2 літаки

Про це повідомив пресцентр штабу ООС у Facebook.



"3 квітня, українські захисники знищили 2 одиниці броньованої техніки, 43 військові автомобілі та міномет противника з розрахунком. Підрозділи ППО збили два літаки, один безпілотний літальний апарат окупантів, а також підбили російський літак Іл-22", - йдеться у повідомленні.



Загалом, протягом поточного тижня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 51 ворожу атаку. Знищили 46 танків, 92 одиниці броньованої та 87 автомобільної техніки, 27 артилерійських систем, 10 безпілотних літальних апаратів, 4 літака та крилату ракету противника.



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