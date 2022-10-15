Українські військові за добу відбили атаки в районах 13 населених пунктів і вдарили по 40 районах зосередження росіян, - Генштаб ЗСУ
Українські військові 14 жовтня вдарили по 40 районах зосередження окупантів, збили 9 дронів і уразили 20 складів із боєприпасами
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Упродовж 14 жовтня українська авіація близько 30 разів ударили по окупантах. Вона уразила 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, три зенітні ракетні комплекси ворога. ППО ЗСУ збила дев'ять російських безпілотників.
Ракетні війська й артилерія за добу уразили чотири пункти управління, 15 районів зосередження окупантів, озброєння та військової техніки, 12 складів із боєприпасами, одну артилерійську установку та 20 інших важливих цілей росіян.
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