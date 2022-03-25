Українські військові збили над Одещиною російські безпілотники, – ОВА
У ніч на 25 березня українські військові збили над Одещиною ворожі безпілотники
Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Він зазначив, що в цілому ця ніч в Одесі та Одеській області пройшла спокійно.
"Ніч в Одесі та області загалом пройшла спокійно. Хоч звечора та вночі наші військові позбивали дрончики – інші полетіли ховатися", – розповів Братчук.
- Нагадаємо, в Одесі волонтери почали збирати допомогу військовим у біткоїнах.
- Додамо, протягом попередньої доби ЗСУ відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і 9 артилерійських систем.
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