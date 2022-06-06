Про це у телеграм повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"У небі над Полтавщиною ЗСУ збили ворожу ракету! Не нехтуємо повітряними тривогами! Слава Україні", - зазначив він.

20 травня російські окупанти обстріляли Лубенську громаду Полтавської області. Відомо про влучання в обʼєкт інфраструктури.

На Полтавщині за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну декомунізували та дерусифікували вже сім монументів.

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