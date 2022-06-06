Українські військові збили ракету росіян над Полтавщиною
6 червня Збройні сили України збили ворожу ракету над Полтавською областю
Про це у телеграм повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"У небі над Полтавщиною ЗСУ збили ворожу ракету! Не нехтуємо повітряними тривогами! Слава Україні", - зазначив він.
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