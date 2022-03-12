Українські військові звільнили два населені пункти на Чернігівщині
Військові Збройних Сил України звільнили від ворога ще два населені пункти Чернігівської області та захопили у росіян 10 одиниць техніки.
Про це повідомляє оперативне командування "Північ", передає Еспресо.TV.
"Оборонцям вдалося звільнити ще два населених пункти і не дати при цьому можливості ворогу встановити понтонну переправу та стримати наміри ворога з просування в бік Києва. Як результат - маємо в трофеях техніки ворога понад 10 одиниць", - йдеться у повідомленні.
Там також зазначається, що армія російської федерації вже не така сильна, як про неї розповідали з екранів телевізора пропагандисти Кремля. Особовий склад деморалізований та не може вести активні бойові дії.
- Нагадаємо, у центрі блокадного Чернігова російські окупанти розбомбили готель "Україна", який був однією з візитівок міста
- Також станом на 12 березня місто Чернігів залишається без електрики, води, газу та тепла.
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