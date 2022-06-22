Українські воїни майже повністю знищили "еліту" російської армії, яку готували до війни з НАТО, – перехоплення СБУ

Про це свідчить телефонна розмова загарбника, яку перехопила СБУ.

Як зрозуміло з перехопленої розмови, Збройні Сили України вщент розбили підрозділи Західного воєнного округу РФ, живими залишилися ті, хто відмовився наступати.

"Западного округа уже нет, потому что он весь в России, отказники. Мимо меня одни "восточники" мотаются, потому что "западников" уже почти нету. Вся техника подбита, то башня не работает, то колеса пробиты, то еще что-то не работает… А так, на передок чисто добровольцы едут и все", – розповідає дружині окупант, підрозділ якого перебуває на Харківщині.

За його словами, в боях в Україні загинуло чимало офіцерів, не вистачає водіїв, а сили піхоти використовують як "живе м’ясо". Тож російська армія змушена тупцювати на місці й не має успіхів.

До Західного військового округу РФ входять, зокрема, Москва, Санкт-Петербург і "військова еліта", яку готували для протидії силам НАТО.

Генерал-майор СБУ Віктор Ягун в етері Еспресо розповів, що Росія змушена залучати до мобілізації пенсіонерів і тих, хто був у запасі – "сумнівної якості команду"

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