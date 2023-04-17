Про це йдеться у вечірньому зверненні за 17 квітня.

Зеленський зазначив, що очікує від наступного "Рамштайну" "ґрунтовних рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою".

"Агресор має програти. І це наша спільна відповідальність із партнерами – виграти більше часу для миру, тобто бути зараз максимально активними в забезпеченні зброєю та снарядами, щоб нашу спільну перемогу прискорити", - сказав він.

Глава держави також підписав указ про відзначення державними нагородами 127 бійців ЗСУ, з яких 68 – посмертно.

"Дуже важливо це розуміти: щоразу, коли ми чуємо, що обіцяне постачання зброї затримується, щоразу, коли виникають сумніви щодо типу зброї для України, щодо далекобійності чи інших якісних характеристик – щоразу це означає, що українські воїни віддають своє життя, щоб був цей час… Час, який витрачається, щоб переконати та щоб усе ж таки відбулося постачання необхідної зброї", - підкреслив президент.