Українські воїни віддають своє життя за час, який витрачається, щоб переконати світ у доцільності зброї, - Зеленський про зустріч у форматі «Рамштайн»
Володимир Зеленський розповів про підготовку до чергового "Рамштайну" та зазначив, що українські воїни змушені віддавати свої життя через затримки зброї
Про це йдеться у вечірньому зверненні за 17 квітня.
Зеленський зазначив, що очікує від наступного "Рамштайну" "ґрунтовних рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою".
"Агресор має програти. І це наша спільна відповідальність із партнерами – виграти більше часу для миру, тобто бути зараз максимально активними в забезпеченні зброєю та снарядами, щоб нашу спільну перемогу прискорити", - сказав він.
Глава держави також підписав указ про відзначення державними нагородами 127 бійців ЗСУ, з яких 68 – посмертно.
"Дуже важливо це розуміти: щоразу, коли ми чуємо, що обіцяне постачання зброї затримується, щоразу, коли виникають сумніви щодо типу зброї для України, щодо далекобійності чи інших якісних характеристик – щоразу це означає, що українські воїни віддають своє життя, щоб був цей час… Час, який витрачається, щоб переконати та щоб усе ж таки відбулося постачання необхідної зброї", - підкреслив президент.
- Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 17 квітня, провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорив ситуацію на фронті й імовірні плани ворогів.
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