Українські воїни збили над Миколаївщиною два російські штурмовики Су-25
Зенітники Одеської бригади 29 вересня збили два російські штурмовики Су-25 у небі над Миколаївською областю
Про це поінформували в Повітряних Силах Збройних Сил України.
"29 вересня близько 17:00 у Баштанському районі Миколаївщини воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито два російських штурмовики Су-25", – зазначено в повідомленні.
У Повітряних силах додали, що впродовж учорашньої доби, крім знищених 4 ракет Х-59, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ліквідували три ворожі безпілотники оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
- Увечері 28 вересня українська ППО знищила 4 із 5 ракет Х-59, якими росіяни обстрілювали Запоріжжя та Дніпропетровщину
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.73
Купівля 40.73Продаж 41.69
-
EUR
Купівля 39.1Продаж 40.31
- Актуальне
- Важливе