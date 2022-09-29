Українські воїни збили над Миколаївщиною два російські штурмовики Су-25 

Про це поінформували в Повітряних Силах Збройних Сил України.

"29 вересня близько 17:00 у Баштанському районі Миколаївщини воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито два російських штурмовики Су-25", – зазначено в повідомленні.

У Повітряних силах додали, що впродовж учорашньої доби, крім знищених 4 ракет Х-59, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ліквідували три ворожі безпілотники оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Увечері 28 вересня українська ППО знищила 4 із 5 ракет Х-59, якими росіяни обстрілювали Запоріжжя та Дніпропетровщину

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