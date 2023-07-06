Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з представниками болгарських політичних кіл, громадськості та 3МІ у Софії.

"Близько 1900 міст і сіл української землі наші воїни вже звільнили за час після 24 лютого минулого року. Справді, нам належить пройти ще дуже-дуже непростий шлях до звільнення від окупації всієї нашої території, але не забуваймо, як усе починається, як усе починалося та що українці змогли пройти", – сказав він.

Зеленський нагадав про успіхи Сил оборони України, які відбили російські атаки на північні регіони та Київ, звільнили значні території сходу та півдня держави.

"Ми почали створення потужного повітряного щита, який може стати основою загальноєвропейського повітряного щита, і вже довели, що у Росії немає таких ракет, які не можна було б збити. Ми знищили в боях усю, я підкреслюю, усю найбільш боєздатну частину російської армії".

Зеленський подякував Болгарії за підтримку українців, які знайшли прихисток у цій країні після початку повномасштабної війни – загалом понад 140 тисяч громадян. Він додав, що Україна намагається зробити все можливе, щоб ці люди могли якнайшвидше повернутися додому. І наголосив, що перемога України – реальна, а все залежить "тільки від одного чинника: від кількості й потужності тієї важливої підтримки, яку ми використовуємо для оборони, передусім збройної підтримки".

"Але також – від підтримки санкціями проти Росії за терор, фінансами – для нашої соціальної стабільності в такий час – час війни і – що не менш важливо – мотивацією для наших людей. Люди мають бачити й відчувати, що світ бачить і відчуває, через який біль проходять українці, щоб захистити для себе й для своїх дітей рівно ті ж цінності, якими насолоджується кожна вільна нація", – сказав Зеленський.

Президент України також розвінчав один з поширених пропагандистських проросійських наративів – твердження, що допомога Україні, зокрема зброєю чи санкціями, нібито робить війну довшою та не допомагає відновити безпеку.

"Певно, ви могли чути такі абсурдні твердження. Завжди важливо спростовувати їх, бо війна – це такий час, коли будь-яке ігнорування реальності розхолоджує та заважає закінчити війну. Реальність говорить сама за себе, а саме: ми змогли суттєво зменшити масштаб цієї війни. Передусім завдяки зброї, яку ми отримуємо", – зауважив Зеленський.