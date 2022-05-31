Про це повідомляє пресслужба Угруповання Об'єднаних сил.

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах, — йдеться у зведенні за 31 травня.

Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували й пошкодили 45 цивільних об’єктів, з них: 41 житловий будинок, школу мистецтв, дитячий садок та низку господарських споруд.

У результаті цих обстрілів загинула жінка, ще двох чоловіків поранено. Дані про точну кількість загиблих, поранених, руйнування та пошкодження в обох областях уточнюються.

Українські захисники й захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні дев'ять атак ворога. На чотирьох локаціях ще тривають бої.

"Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі й техніці. За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили два танки, 13 артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин, шість ворожих автомобілів", - сказано у повідомленні Угруповання Об'єднаних сил.

Дрон показав відео зруйнованого росіянами Рубіжного.

31 травня у Сєверодонецьку росіяни влучили в цистерну з азотною кислотою: людей попросили не виходити з укриттів і підготувати маски з содовим розчином.

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