Українські захисники та захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 9 атак ворога
Угруповання Об’єднаних сил веде оборонну операцію у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках
Про це повідомляє пресслужба Угруповання Об'єднаних сил.
Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах, — йдеться у зведенні за 31 травня.
Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували й пошкодили 45 цивільних об’єктів, з них: 41 житловий будинок, школу мистецтв, дитячий садок та низку господарських споруд.
У результаті цих обстрілів загинула жінка, ще двох чоловіків поранено. Дані про точну кількість загиблих, поранених, руйнування та пошкодження в обох областях уточнюються.
Українські захисники й захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні дев'ять атак ворога. На чотирьох локаціях ще тривають бої.
"Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі й техніці. За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили два танки, 13 артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин, шість ворожих автомобілів", - сказано у повідомленні Угруповання Об'єднаних сил.
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