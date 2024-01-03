Українські захисники за добу відбили 9 атак ворога на Авдіївському напрямку, - Генштаб

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 3 січня.

Ворожі обстріли України

"Загалом ворог завдав 6 ракетних та 42 авіаційні удари, здійснив 18 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура", - йдеться у зведенні Генштабу.

Водночас ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка не має суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас визначені підрозділи збройних сил Білорусі в прикордонних з Україною районах виконують завдання.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає свою військову присутність у прикордонних районах, зокрема проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Мороховець та Колодязне Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку росіяни не вели наступальних (штурмових) дій. Вони завдали авіаційних ударів біля Кучерівки, Подолів, Петропавлівки, Берестового Харківської області та Новоєгорівки Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку окупанти також не вели наступальних (штурмових) дій. Однак противник завдав авіаційних ударів в районі Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Спірного Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки біля Богданівки та Андріївки Донецької області. Там ворог безрезультатно намагався покращити тактичне положення. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Північне Донецької області. Понад 10 населених пунктів опинилися під артилерійським та мінометним вогнем.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 19 поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. За підтримки авіації росіяни безуспішно прагнули покращити тактичне положення. Також ворог завдав авіаційного удару поблизу Олександрополя Донецької області. З артилерії та мінометів обстріляв близько 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де окупанти 11 разів безуспішно намагалися за підтримки авіації покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Було обстріляно 10 населених пунктів з артилерії та мінометів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника біля Роботиного Запорізької області. Там росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області, а мінометних та артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На Херсонському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" артилерійських обстрілів противника зазнали Томарине, Херсон, Чорнобаївка, Новотягинка, Садове та Кізомис Херсонської області.

Також противник не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Упродовж доби він здійснив 8 безуспішних штурмових дій, проте українські захисники й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 засоби протиповітряної оборони, 3 артилерійських засоби, станцію радіоелектронної боротьби та пункт управління противника.