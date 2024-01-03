Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Українські захисники за добу відбили 9 атак ворога на Авдіївському напрямку, - Генштаб

Українські захисники за добу відбили 9 атак ворога на Авдіївському напрямку, - Генштаб

3 січня, 2024 середа
20:22
Війна з Росією Війна з Росією

На фронті 3 січня відбулось 47 бойових зіткнень, а українські захисники на Авдіївському напрямку відбили 9 атак окупантів

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 3 січня.

Ворожі обстріли України

"Загалом ворог завдав 6 ракетних та 42 авіаційні удари, здійснив 18 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура", - йдеться у зведенні Генштабу.

Водночас ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка не має суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас визначені підрозділи збройних сил Білорусі в прикордонних з Україною районах виконують завдання.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає свою військову присутність у прикордонних районах, зокрема проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Мороховець та Колодязне Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку росіяни не вели наступальних (штурмових) дій. Вони завдали авіаційних ударів біля Кучерівки, Подолів, Петропавлівки, Берестового Харківської області та Новоєгорівки Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку окупанти також не вели наступальних (штурмових) дій. Однак противник завдав авіаційних ударів в районі Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Спірного Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки біля Богданівки та Андріївки Донецької області. Там ворог безрезультатно намагався покращити тактичне положення. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Північне Донецької області. Понад 10 населених пунктів опинилися під артилерійським та мінометним вогнем.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 19 поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. За підтримки авіації росіяни безуспішно прагнули покращити тактичне положення. Також ворог завдав авіаційного удару поблизу Олександрополя Донецької області. З артилерії та мінометів обстріляв близько 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де окупанти 11 разів безуспішно намагалися за підтримки авіації покращити тактичне положення. 

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Було обстріляно 10 населених пунктів з артилерії та мінометів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника біля Роботиного Запорізької області. Там росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області, а мінометних та артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На Херсонському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" артилерійських обстрілів противника зазнали Томарине, Херсон, Чорнобаївка, Новотягинка, Садове та Кізомис Херсонської області.

Також противник не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Упродовж доби він здійснив 8 безуспішних штурмових дій, проте українські захисники й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 засоби протиповітряної оборони, 3 артилерійських засоби, станцію радіоелектронної боротьби та пункт управління противника.

Україна
Запоріжжя
Херсон
ЗСУ
Волинь
Херсонщина
Мар’їнка
Авдіївка
Бахмут
Військові новини
Шахтарськ
Слобожанщина
Куп'янськ
Лиман
Читайте також:
ЗСУ
1 січня, 2024 понедiлок
Речник бригади "Сталевий кордон" про мобілізацію: "На фронті не потрібні люди, які не хочуть воювати"
Ілон Маск
2 січня, 2024 вiвторок
"Після чотирьох років божевілля": Маск зробив передбачення на наступний рік
ЗСУ
3 січня, 2024 середа
ЗСУ протягом минулої доби знищили 680 окупантів, 15 артсистем та 7 бронемашин, - Генштаб
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.13
    Купівля 38.13
    Продаж 38.91
  • EUR
    Купівля 41.84
    Продаж 42.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
3 січня
21:21
соцмережа Х (Твіттер)
Після придбання Маском вартість соцмережі X впала на 71,5%, - Independent
21:15
Аналітика
Сергій Згурець
На Запорізькому напрямку Сили оборони України просунулися вперед та змусили ворога покинути деякі позиції. Колонка Сергія Згурця
21:14
Оновлено
Іран
В Ірані пролунали вибухи біля могили генерала Сулеймані: загинули понад 100 людей
20:03
Мірча Луческу
"Не пенсія": Луческу розсекретив, чому насправді пішов з "Динамо"
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 679-го дня війни: Україна повернула 230 полонених, ЗСУ ліквідували російського генерала, а найбільший російський виробник алмазів потрапив під санкції
20:00
OPINION
Костянтин Москалець
Зошит мрій
19:56
телемарафон
Телемарафон показує українцям війну крізь рожеві окуляри, – NYT
19:53
Київ літо спека
У Києві зафіксували 47 температурних рекордів упродовж 2023 року
19:52
OPINION
Віталій Портников
"Квартал" виправдовується за "сіСькадовська". Колонка Віталія Портникова
19:46
Дмитро Медведєв
МЗС Франції не засудило обстріл Бєлгорода. Медведєв накинувся на французів
19:27
Роман Червінський, суд
Суд відмовив ексрозвіднику Роману Червінському у скарзі на ДБР
19:09
НАТО
Рада Україна - НАТО збереться на надзвичайне засідання у відповідь на масовані удари РФ
18:59
Олександр Алієв і Ярослав Ракицький
"Ярік на рідній землі": ексфутболісти збірної України Алієв і Ракицький побували на Донеччині
18:41
рекетири
СБУ встановила особи блогерів, які публікували відео прильотів по Києву 2 січня
18:39
Оновлено
полонені
Найбільший обмін: Україна повернула з російського полону 230 воїнів і цивільних
18:15
Оновлено
Обстріл Києва. 29.12.2023
Масована повітряна атака по Україні 29 грудня: 53 загиблих, 170 постраждалих. Усі деталі
18:07
ID-картка, паспорт
В Україні подорожчало оформлення паспорта у формі ID-картки: скільки доведеться заплатити
18:03
Ексклюзив
US Department of Defense
У Defense Express розповіли, скільки F-16 і коли отримає Україна
18:02
OPINION
Олександр Погребиський
Залужного, який не робив жодних політичних заяв, атакують за рейтинг
17:44
Ігор Трифонов
Українські війська ліквідували ексглаву міліції Єкатеринбурга
17:41
Оновлено
на фото наслідки обстрілу Донеччини
РФ обстріляла Донеччину та Херсонщину: три людини загинуло, серед поранених – підліток
17:40
Росіянам, які вбили письменника Вакуленка, загрожує довічне ув’язнення. Справу передали до суду
17:27
Латвія
У Латвії затримали росіянина, якого підозрюють у шпигунстві на користь спецслужб РФ
17:27
Одеса
Труханов заявив, що в Одесі через мобілізацію бракує водіїв автобусів: готові навчати жінок
17:14
Китай прапор
Ракетні обстріли РФ: Китай заявив, що переговори є єдиним шляхом вирішення "української кризи"
17:02
На фото: Minecraft
Зірки "Аквамена", "Джуманджі" та "Венздей" знімуться в екранізації гри Minecraft 
16:58
російські військові окупанти
Троє зрадників, які воювали проти України й потрапили в полон, отримали тюремні строки
16:53
Євген Коноплянка
Румунський "Клуж" розірвав контракт з Коноплянкою
16:30
Огляд
На фото: Номер "Кварталу 95" про дівчину зі Скадовська
Скандал у новорічну ніч: Що не так із номером "Кварталу 95" про мешканців окупованого Скадовська
16:28
Ексклюзив
Тарас Загородній
Українські банкіри не хочуть фінансувати оборону країни, - політтехнолог Загородній
16:27
будинок, ключі від будинку
Перша родина отримала сертифікат на нове житло через програму єВідновлення
16:23
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:22
Німеччина Україна
Німеччина засудила російські обстріли України, але ракети Taurus надати не готова
16:20
На фото: Селена Гомес обрала тренч українського бренду
Селена Гомес заявила, що планує закінчити співочу карʼєру
16:13
податки
У БЕБ заявили, що бюджет не отримав 1,3 млрд грн ПДВ через пільгу на поширення україномовного контенту
16:03
Едгарс Рінкевичс
Латвія прагне посилити військову інфраструктуру на кордонах з РФ та Білоруссю
16:01
OPINION
Радомир Мокрик
Жарти "Кварталу 95" як інерція колоніалізму
15:59
Ракетоносій "калібрів"
У ВМС пояснили, чому РФ не застосовує для обстрілів України кораблі
15:39
Окупанти
Безробіття, дефіцит ліків і товарів для дітей: ЦНС розповів про кризову ситуацію на ТОТ Донеччини
15:36
міст метро
У Київському метрополітені розповіли, чи закриватимуть на ремонт міст через Дніпро
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV