Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"ЗСУ та українська нація вносять суттєві корективи до планів РФ. Вони ще в лютому бажали пройти переможним маршем по Хрещатику, але змушені відкладати свої переможні ідеї. Виявляється, що російській армії треба ще поборотися за маленьке село. Україна і далі буде вносити корективи у плани РФ. Окупанти чотири місяці билися за Сєверодонецьк. Агломерація від Слов‘янська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки до Бахмута є складною. Російська армія виснажена морально й психологічно", - зауважив Варченко.

Варченко також додав, що ЗСУ використовують новітню зброю.

"За тиждень було вражено понад 16 об’єктів - це склади оперативного рівня зі зброєю. Російська армія вже не зможе почувати себе спокійно у глибокому тилу", - наголосив Варченко.