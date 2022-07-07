Українські захисники вносять корективи у плани ворога, - боєць ЗСУ Варченко
Експерт з питань безпеки та боєць ЗСУ Іван Варченко вважає, що окупанти змушені відкладати свої переможні ідеї
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"ЗСУ та українська нація вносять суттєві корективи до планів РФ. Вони ще в лютому бажали пройти переможним маршем по Хрещатику, але змушені відкладати свої переможні ідеї. Виявляється, що російській армії треба ще поборотися за маленьке село. Україна і далі буде вносити корективи у плани РФ. Окупанти чотири місяці билися за Сєверодонецьк. Агломерація від Слов‘янська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки до Бахмута є складною. Російська армія виснажена морально й психологічно", - зауважив Варченко.
Варченко також додав, що ЗСУ використовують новітню зброю.
"За тиждень було вражено понад 16 об’єктів - це склади оперативного рівня зі зброєю. Російська армія вже не зможе почувати себе спокійно у глибокому тилу", - наголосив Варченко.
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