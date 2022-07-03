ЗСУ почали застосовувати проти росіян самонавідні снаряди SMArt 155, - журналіст Бутусов

Про це повідомив на своїй Facebook сторінці журналіст Юрій Бутусов.

За його даними, надсучасні німецькі самонавідні снаряди вже почали знищувати танки групи "Центр" російських загарбників. Росія не здатна розробити таку ж високоточну інтелектуальну зброю як НАТО, тому ЗСУ отримують значну перевагу.

Також у пості опубліковане відео, яке 1 липня оприлюднили Збройні сили України. Воно демонструє, за даними джерел, перше у світі успішне бойове застосування на Донбасі самонавідних снарядів SMArt, виробництва німецької компанії компанії GIWS mbh. На відео видно вибух снаряда над бойовою машиною, і її ураження.

Повідомляється, що снаряд SMArt калібру 155 мм вистрілюється по координатах бронетехніки противника і далі все робить сам. Механізм його дії такий: на певній висоті над ціллю снаряд вибухає і відстрілює два бойових суббоєприпаса на парашутах, які оснащені власними мікорадарами та інфочервоними сенсорами для пошуку бронетехніки. Після ідентифікації цілі по ній відстрілюється ударний гіперзвуковий елемент, який вражає бойову машину зверху. Швидкість самонавідних снарядів SMArt така, що навіть якщо Росія почне ставити на танки свою систему активного захисту "Арена-М", іхні характеристики не дозволяють перехопити атаку.

2 липня німецькими снарядами SMArt ЗСУ накрили колону ЗС РФ - пошкоджено або знищено до 8 одиниць бойової техніки російських військ.

"Проте, під таку зброю варто змінювати і підгтовку і тактику наземних військ, набагато обережніше застосовувати людей, і передусім піхоту на передовій", - наглоошує Юрій Бутусов.

Нагадаємо, що 30 червня 2022, Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів, що завдяки сучасним системам ЗСУ знищили рашистів, які окопалися на Зміїному.

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