Українські зенітники знищили 300-ту ціль з початку повномасштабного вторгнення РФ

Про це повідомило командування ПС ЗСУ.



Упродовж 12 квітня на Сході та Півдні України, де відбувається найбільше російських авіанальотів, була несприятлива погода для виконання завдань, тому інтенсивність польотів авіації окупантів перебувала на низькому рівні.



"Втім це не завадило зенітним ракетним військам Повітряних Сил Збройних Сил України вразити ворожий штурмовик Су-25! А це - 300-та ювілейна повітряна ціль зенітних ракетних військ, збита із початку широкомасштабного вторгнення рашистів в Україну!" - наголосили в Повітряних силах.



У ЗСУ додали, що цілями зенітних ракетних військ є літаки, вертольоти, БпЛА, крилаті та балістичні ракети.



Нагадаємо, 12 квтня ЗСУ збили російський літак на Донеччині.

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