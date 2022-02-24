Українські ЗСУ збили ворожий літак

Про це повідомила у прямому ефірі журналістка ТСН, яка зателефонувала в пресслужбу ООС.



"Щойно мені було повідомлено про збиття ворожого літаку", - сказала вона.



Подробиць, де і який саме літак - вона не назвала.



Президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення спеціальної воєнної операції проти України





