Українські ЗСУ збили ворожий літак
Збройні сили України збили ворожий літак
Про це повідомила у прямому ефірі журналістка ТСН, яка зателефонувала в пресслужбу ООС.
"Щойно мені було повідомлено про збиття ворожого літаку", - сказала вона.
Подробиць, де і який саме літак - вона не назвала.
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