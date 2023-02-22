Про це він розповів Укрінформу.

Наєв також підкреслив, що якщо Росія нарощуватиме свої війська на території Білорусі, Україна також збільшуватиме кількість військових.

"Станом на зараз кількість наших військ достатня для того, щоб вести стабілізаційні дії, якщо для цього буде потреба. Якщо противник підвищуватиме кількість своїх військ, я ще раз зазначу: ми натомість дзеркально підвищимо свою кількість. І ця робота буде проводитися постійно для того, щоб урівнювати наші сили", - зазначив командувач.

Журналісти також поцікавились, чи вистачить у ворога ресурсів на наступ із трьох напрямків.

"На даний час на нашому напрямку таких ресурсів у них немає. Я маю на увазі всю північну операційну зону", - наголосив Наєв.