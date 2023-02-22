Українських військ достатньо, аби стабілізувати ситуацію, — Наєв про можливість наступу на Київ
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що у росіян немає достатніх ресурсів до наступу на Київ і що українська армія готова до стабілізації ситуації
Про це він розповів Укрінформу.
Наєв також підкреслив, що якщо Росія нарощуватиме свої війська на території Білорусі, Україна також збільшуватиме кількість військових.
"Станом на зараз кількість наших військ достатня для того, щоб вести стабілізаційні дії, якщо для цього буде потреба. Якщо противник підвищуватиме кількість своїх військ, я ще раз зазначу: ми натомість дзеркально підвищимо свою кількість. І ця робота буде проводитися постійно для того, щоб урівнювати наші сили", - зазначив командувач.
Журналісти також поцікавились, чи вистачить у ворога ресурсів на наступ із трьох напрямків.
"На даний час на нашому напрямку таких ресурсів у них немає. Я маю на увазі всю північну операційну зону", - наголосив Наєв.
- Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов назвав найбільшими перемогами України під час війни з РФ звільнення від окупантів Київщини, Харківщини та міста Херсон.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.22
Купівля 39.22Продаж 39.87
-
EUR
Купівля 41.29Продаж 42.15
- Актуальне
- Важливе