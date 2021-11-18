Українськими футбольними арбітрами керуватиме найкращий рефері світу
Українська асоціація футболу призначила куратором підготовки арбітрів італійця Ніколу Ріццолі
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
Ніколу Ріццолі призначили куратором підготовки українських рефері на засіданні виконкому УАФ.
50-річний італієць двічі визнавався найкращим арбітром світу за версією IFFHS (2014, 2015). Сім разів ставав рефері року в чемпіонату Італії (2011- 2017). Є найкращим суддею фінальної частини чемпіонату світу-2014 та Євро-2016.
Ріццолі обслуговував фінал Ліги чемпіонів-2013 між німецькими "Баварією" та "Борусією" з Дортмунду та вирішальний матч чемпіонату світу-2014 між Німеччиною та Аргентиною.
Нікола Ріццолі завершив суддівську кар'єру у 2017 році. У 2017 - 2021 роках очолював комітет арбітрів Серії А.
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