Українськими футбольними арбітрами керуватиме найкращий рефері світу

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Ніколу Ріццолі призначили куратором підготовки українських рефері на засіданні виконкому УАФ.

50-річний італієць двічі визнавався найкращим арбітром світу за версією IFFHS (2014, 2015). Сім разів ставав рефері року в чемпіонату Італії (2011- 2017). Є найкращим суддею фінальної частини чемпіонату світу-2014 та Євро-2016.

Ріццолі обслуговував фінал Ліги чемпіонів-2013 між німецькими "Баварією" та "Борусією" з Дортмунду та вирішальний матч чемпіонату світу-2014 між Німеччиною та Аргентиною.

Нікола Ріццолі завершив суддівську кар'єру у 2017 році. У 2017 - 2021 роках очолював комітет арбітрів Серії А.

Нагадаємо, 17 листопада УАФ призначила Олександра Петракова повноправним головним тренером збірної України.

Також у середу новим головним тренером жіночої збірної України став екстренер іспанської "Барселони" Луїс Кортес.

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