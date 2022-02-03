Український автобус з 27 людьми потрапив у ДТП у Польщі
У Польщі український автобус з 25 пасажирами та двома водіями, який їхав маршрутом Чернівці - Щецин, перевернувся на трасі державного значення №17 у Свідницькому повіті
Про це повідомляє swidnik naszemiasto.
ДТП сталося у середу, 2 лютого, близько 22:00 за місцевим часом. Український автобус, у якому перебувало 27 осіб, здійснював міжнародний рейс за маршрутом Чернівці - Щецін.
Під час руху дорогою №17 у напрямку Любліна водій раптово з’їхав з дороги, після чого автобус перевернувся та звернув у кювет.
Зазначається, що в автобусі перебувало 25 пасажирів та двоє водіїв, серед них були українці. Двоє пасажирів отримали незначні поранення, їм надали допомогу на місці.
"Автобусом керував 57-річний громадянин України. За попередніми даними поліції, причиною аварії стало те, що водій заснув за кермом. На щастя, швидкість руху автобусу була незначною, завдяки чому ніхто не постраждав", - повідомила речниця поліції Свідніка Домарадзька.
Водій був тверезим, правоохоронці оштрафували його на 1,5 тисяч злотих (понад 10,5 тисяч гривень).
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