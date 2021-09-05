Український бізнес за день зібрав 20 млн грн на відновлення костелу Святого Миколая у Києві

Про це повідомив бізнесмен Владислав Чечоткін у facebook.

За його словами, український бізнес за один день зібрав на відновлення костелу Святого Миколая.20,77 млн грн.

"Те, що відбувалося останні 24 години, інакше як єднанням не назвеш. Десятки середніх і малих бізнесів і ще більше простих людей теж зробили пожертви. Для багатьох з них це можуть бути дуже істотні, чутливі суми грошей, а значить таке пожертвування цінне подвійно. Вірю, що костел, перлина Києва, буде врятований нашими спільними зусиллями", - написав Чечоткін та додав перелік компаній, які зробили пожертви на реставрацію костелу.



Нагадаємо, що у Києві ввечері, 3 вересня, загорівся Костел святого Миколая.

4 вересня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко оголосив про збір коштів на відновлення костелу Святого Миколая, який постраждав внаслідок пожежі.

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