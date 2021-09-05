Український бізнес за день зібрав 20 млн грн на відновлення костелу Святого Миколая у Києві
Українські бізнесмени за добу зібрали 20,77 млн грн на реставрацію столичного костелу Святого Миколая, який постраждав від пожежі
Про це повідомив бізнесмен Владислав Чечоткін у facebook.
За його словами, український бізнес за один день зібрав на відновлення костелу Святого Миколая.20,77 млн грн.
"Те, що відбувалося останні 24 години, інакше як єднанням не назвеш. Десятки середніх і малих бізнесів і ще більше простих людей теж зробили пожертви. Для багатьох з них це можуть бути дуже істотні, чутливі суми грошей, а значить таке пожертвування цінне подвійно. Вірю, що костел, перлина Києва, буде врятований нашими спільними зусиллями", - написав Чечоткін та додав перелік компаній, які зробили пожертви на реставрацію костелу.
- Нагадаємо, що у Києві ввечері, 3 вересня, загорівся Костел святого Миколая.
- 4 вересня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко оголосив про збір коштів на відновлення костелу Святого Миколая, який постраждав внаслідок пожежі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.82
Купівля 26.82Продаж 27.06
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.15
- Актуальне
- Важливе