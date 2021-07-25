Український боксер Берінчик переміг бійця UFC у поєдинку на голих кулаках
Український боксер Денис Берінчик переміг технічним нокаутом бійця змішаних єдиноборств Артема Лобова з Ірландії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У суботу, 24 липня, у Києві Берінчик переміг колишнього бійця UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) Лобова в рамках проекту Mahatch, поєдинки в якому проходять без рукавичок.
Берінчик відправлялв Лобова у нокдаун в третьому та четвертому раундах. Ірландець російського походження не вийшов на п'ятий раунд та програв технічним нокаутом.
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