Український боксер назвав причини поразки у бою за чемпіонський титул
Український боксер Карен Чухаджян визнав, що виявився неготовим до швидкості, яку йому запропонував американець Джарон Енніс у бою за титлу тимчасового чемпіона світу IBF
Про це повідомляє BoxingScene.
"У нього був інший рівень швидкості, ніж я звик. Не шукаю виправдань. Хотів зробити більше, щоб завдати йому шкоди", - сказав Чухаджян.
Також після поєдинку він констатував, що зробив недостатньо, аби йому підняли руку в бою за тимчасовий титул IBF (Міжнародної боксерської федерації) в напівсередній вазі (до 66,7 кг).
"Цього разу поразка. Ніяких виправдань в мене немає, я зробив недостатньо для того, щоб мені підняли руку. Дякую усім, хто підтримував та вірив в мене, вибачте що підвів. Я отримав неоціненний досвід, бій показав що в нас є ще багато того, над чим треба працювати. Роботу над помилками буде зроблено і я повернуся сильнішим", - пообіцяв Чухаджян в Instagram.
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8 січня Карен Чухаджян поступився одноголосним рішенням суддів Джарону Еннісу в поєдинку за звання чемпіона світу IBF у напівсередній вазі.
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