Про це повідомляє BoxingScene.

"У нього був інший рівень швидкості, ніж я звик. Не шукаю виправдань. Хотів зробити більше, щоб завдати йому шкоди", - сказав Чухаджян.

Також після поєдинку він констатував, що зробив недостатньо, аби йому підняли руку в бою за тимчасовий титул IBF (Міжнародної боксерської федерації) в напівсередній вазі (до 66,7 кг).

"Цього разу поразка. Ніяких виправдань в мене немає, я зробив недостатньо для того, щоб мені підняли руку. Дякую усім, хто підтримував та вірив в мене, вибачте що підвів. Я отримав неоціненний досвід, бій показав що в нас є ще багато того, над чим треба працювати. Роботу над помилками буде зроблено і я повернуся сильнішим", - пообіцяв Чухаджян в Instagram.

8 січня Карен Чухаджян поступився одноголосним рішенням суддів Джарону Еннісу в поєдинку за звання чемпіона світу IBF у напівсередній вазі.

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