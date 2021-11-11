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Головна Спорт Український боксер повертається на ринг після поразки у чемпіонському бою

Український боксер повертається на ринг після поразки у чемпіонському бою

11 листопада, 2021 четвер
09:45
Спорт Сергій Дерев'янченко (ліворуч)

Українець Сергій Дерев'янченко 5 грудня проведе проти домініканця Карлоса Адамеса перший бій після півторарічної перерви

Про це повідомляє Bad Left Hook

Дерев'янченко та Адамес зустрінуться 5 грудня у Лос-Анджелесі (США) в андеркарті поєдинку за титул "регулярного" чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) між американцем Джервонтою Девісом та мексиканцем Ісааком Крузом.  

35-річний Сергій Дерев'янченко не виходив на ринг з червня 2020 року, коли він поступився володарю пояса WBC (Всесвітньої боксерської ради) в середній вазі (до 72,6 кг) Джермаллу Чарло зі США за очками. 

До цього українець програв у боях за титул чемпіона світу казахстанцю Геннадію Головкіну та американцю Деніелу Джейкобсу.

  • Нагадаємо, 16 вересня WBC дозволила мексиканцю Хайме Мунгуйї провести проміжний поєдинок перед боєм за звання офіційного претендента на чемпіонський титул проти українця Сергія Дерев'янченка. 
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Бокс
Сергій Дерев'янченко
Геннадій Головкін
Деніел Джейкобс
Джермалл Чарло
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