Український боксер повертається на ринг після поразки у чемпіонському бою

Про це повідомляє Bad Left Hook.

Дерев'янченко та Адамес зустрінуться 5 грудня у Лос-Анджелесі (США) в андеркарті поєдинку за титул "регулярного" чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) між американцем Джервонтою Девісом та мексиканцем Ісааком Крузом.

35-річний Сергій Дерев'янченко не виходив на ринг з червня 2020 року, коли він поступився володарю пояса WBC (Всесвітньої боксерської ради) в середній вазі (до 72,6 кг) Джермаллу Чарло зі США за очками.

До цього українець програв у боях за титул чемпіона світу казахстанцю Геннадію Головкіну та американцю Деніелу Джейкобсу.