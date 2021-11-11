Український боксер повертається на ринг після поразки у чемпіонському бою
Українець Сергій Дерев'янченко 5 грудня проведе проти домініканця Карлоса Адамеса перший бій після півторарічної перерви
Про це повідомляє Bad Left Hook.
Дерев'янченко та Адамес зустрінуться 5 грудня у Лос-Анджелесі (США) в андеркарті поєдинку за титул "регулярного" чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) між американцем Джервонтою Девісом та мексиканцем Ісааком Крузом.
35-річний Сергій Дерев'янченко не виходив на ринг з червня 2020 року, коли він поступився володарю пояса WBC (Всесвітньої боксерської ради) в середній вазі (до 72,6 кг) Джермаллу Чарло зі США за очками.
До цього українець програв у боях за титул чемпіона світу казахстанцю Геннадію Головкіну та американцю Деніелу Джейкобсу.
- Нагадаємо, 16 вересня WBC дозволила мексиканцю Хайме Мунгуйї провести проміжний поєдинок перед боєм за звання офіційного претендента на чемпіонський титул проти українця Сергія Дерев'янченка.
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