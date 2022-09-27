Про це Гвоздик розповів у інтерв'ю 24 каналу.

Таким чином він відповів на запитання, чи правда, що він та інший українець Сергій Дерев'янченко проігнорували співвітчизника під час шоу в Лас-Вегасі через неоднозначну позицію Василя Ломаченка щодо війни з Росією, яку він досі не наважився назвати агресором.

"Я не можу казати за Дерев'янченка. Я особисто Василя не бачив, але я знаю, що він був там. Ми не спілкувалися ще задовго до початку цієї війни. Тому нікого я не ігнорував. Я просто не робив нічого, щоб з ним зустрітися", - пояснив Гвоздик.

Водночас він додав, що не підтримує подібне ставлення Ломаченка до війни з Росією.

"Ми не домовлялися, тому що ми не спілкуємося. Але мої відносини з Василем ніяк не пов'язані з "військовою операцією". Якщо вам цікаво знати мою думку - я не підтримую його ставлення до цього питання. Але повторюся, що моє таке ігнорування не пов'язане з його ставленням до "військової операції". Це все сталося ще до цього", - розповів Гвоздик.

35-річний Олександр Гвоздик володів титулом чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,2 кг) за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у 2018 - 2019 роках. У жовтні 2019 року програв росіянину Артуру Бетербієву в поєдинку за титули WBC та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Влітку 2020 року українець оголосив про завершення кар'єри.

Гвоздик - бронзовий призер Олімпіади-2012. На професійному ринзі він провів 18 поєдинків, в 17 здобув перемоги та зазнав однієї поразки.

Василь Ломаченко є ексчемпіоном світу в напівлегкій (до 57,2 кг), другій напівлегкій (до 59 кг) та легкій вазі (до 61,2 кг).

13 вересня Василь Ломаченко заявив, що проведе наступний поєдинок 29 жовтня проти американця Джемейна Ортіса та присвятить бій українському народу.

18 вересня Сауль Альварес переміг Геннадія Головкіна та відстояв звання абсолютного чемпіона світу.

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