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Ломаченко оголосив про наступний бій та пообіцяв присвятити його українському народу

13 вересня, 2022 вiвторок
10:13
Спорт Василь Ломаченко

Український боксер Василь Ломаченко заявив, що проведе наступний поєдинок 29 жовтня проти американця Джемейна Ортіса та присвятить бій українському народу

Про це повідомляє Sky Sports

За словами Ломаченка, він проведе наступний бій 29 жовтня в Нью-Йорку. 

"Хочу присвятити цей бій усьому моєму українському народу. Я гордо несу прапор кожного разу, коли виходжу в ринг. Люблю цей спорт. Дуже радий повернутися. Моя мета - стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі, але я не сприйму легковажно Джемейна Ортіса. З нетерпінням чекаю, щоб після 29 жовтня залишилося більше чудових спогадів", - сказав Ломаченко.

Наразі усіма титулами у легкій вазі (до 61,2 кг) володіє американець Девін Хейні, який захищатиме їх 15 жовтня у реванші з австралійцем Джорджем Камбососом.  

Востаннє 34-річний Василь Ломаченко боксував у грудні 2021 року та переміг Річарда Коммі з Гани. Загалом на його рахунку 16 перемог та 2 поразки. 

26-річний Джемейн Ортіс виграв 16 поєдинків та 1 звів внічию. Американець не має жодної поразки.

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Бокс
Василь Ломаченко
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