Про це повідомляє Sky Sports.

За словами Ломаченка, він проведе наступний бій 29 жовтня в Нью-Йорку.

"Хочу присвятити цей бій усьому моєму українському народу. Я гордо несу прапор кожного разу, коли виходжу в ринг. Люблю цей спорт. Дуже радий повернутися. Моя мета - стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі, але я не сприйму легковажно Джемейна Ортіса. З нетерпінням чекаю, щоб після 29 жовтня залишилося більше чудових спогадів", - сказав Ломаченко.

Наразі усіма титулами у легкій вазі (до 61,2 кг) володіє американець Девін Хейні, який захищатиме їх 15 жовтня у реванші з австралійцем Джорджем Камбососом.

Востаннє 34-річний Василь Ломаченко боксував у грудні 2021 року та переміг Річарда Коммі з Гани. Загалом на його рахунку 16 перемог та 2 поразки.

26-річний Джемейн Ортіс виграв 16 поєдинків та 1 звів внічию. Американець не має жодної поразки.

17 серпня стало відомо, що Василь Ломаченко проведе наступний бій у жовтні 2022 року проти американця Джемейна Ортіса.

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