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Головна Спорт Український чемпіон заявив, що найкращого боксера світу "пограбували" у бою з росіянином

Український чемпіон заявив, що найкращого боксера світу "пограбували" у бою з росіянином

9 травня, 2022 понедiлок
11:44
Спорт Сауль Альварес та Дмитро Бівол (праворуч)

Український боксер Олександр Гвоздик переконаний, що мексиканець Сауль Альварес не заслуговував на поразку в поєдинку проти росіянина Дмитра Бівола

Про це Гвоздик сказав у коментарі Esnews.  

За його словами, Альварес зробив достатньо для перемоги над володарем титулу WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) у напівважкій вазі (до 79,4 кг) Біволом, якому судді віддали перевагу за очками одноголосним рішенням. 

"Пристойний бій, рівний. Чесно кажучи, Канело мені сподобався більше. Я думаю, що він зробив достатньо для перемоги. Судді оцінили так, можливо, їм видніше. Думаю, це був розумний бій від Канело. Ви бачили захисні рухи Сауля. Вони, можливо, забули їх порахувати. Щоразу, коли твій опонент промахується, це має рахуватися", - сказав Гвоздик. 

Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring. 

Олександр Гвоздик у 2018 - 2019 роках володів чемпіонським титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради) у напівважкій вазі. У 2020 році він оголосив про завершення кар'єри. Українець допомагав Альваресу готуватися до бою з Біволом у якості спаринг-партнера.  

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Бокс
Олександр Гвоздик
Сауль Альварес
Дмитро Бівол
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