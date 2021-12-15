Український COVID-сертифікат визнають 52 країни, – МОЗ
Заступниця очільника МОЗ з питань цифрового розвитку Марія Карчевич повідомила, що український COVID-сертифікат визнають у 52 країнах світу. Україна готується долучитися до глобальної мережі COVID-документів, тоді це число зросте до 80
Про це вона заявила на брифінгу у середу, 15 грудня.
"Незабаром з українським COVID-сертифікатом можна буде відвідати понад 80 країн світу. Україна готується приєднатися до глобальної мережі COVID-сертифікатів, що здатна охопити всі країни світу. Учасники мережі будуть визнавати цифрові документи один одного і не вимагатимуть додаткових COVID-документів при перетині кордону", - сказала Карчевич.
За її словами, вакциновані громадяни України матимуть можливість відвідувати більше країн без ПЛР-тестів самоізоляції в країнах прибуття, якщо це дозволятиме епідемічна ситуація.
Поки така можливість для українців є у 52 країнах світу, які визнають українські COVID-сертифікати у "Дії".
Вона нагадала, що влада Сингапуру дозволила в'їзд в країну громадянам України з COVID-сертифікатами. Очікується, що українські COVID-документи незабаром визнає Таїланд.
- Нагадаємо, Мінцифри створило окрему вебплатформу із відповідями на найпоширеніші питання щодо COVID-сертифікатів.
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