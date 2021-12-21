Український ексчемпіон світу заговорив про можливе відновлення кар'єри заради бою з росіянином
Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик заявив, що він готовий вийти на бій проти володаря титулу WBA Дмитра Бівола з Росії
Про це боксер повідомив в інтерв'ю YouTube-каналу USACHEV TV.
За словами Гвоздика, він готовий відновити кар'єру заради бою з Дмитром Біволом.
"Хочеш побоксувати - можемо про це поговорити, але я все одно думаю, що це не більше, ніж розмови. Я ж чудово розумію, що коли простою, мій актив як боксера дуже швидко знецінюється. Загалом я із задоволенням поговорю. Ми можемо зустрітися та обговорити ці всі моменти", - сказав українець.
Олександр Гвоздик оголосив про завершення кар'єри після поразки від Артура Бетербієва з Росії у 2019 році.
- Нагадаємо, 15 листопада українець Олександр Гвоздик заявив, що він готовий повернутися на ринг заради поєдинку з лідером рейтингу найкращих боксерів світу Саулем Альваресом.
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