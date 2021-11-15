Український чемпіон заговорив про готовність негайно відновити кар'єру для бою з найкращим боксером світу
Українець Олександр Гвоздик заявив, що він готовий повернутися на ринг заради поєдинку з лідером рейтингу найкращих боксерів світу Саулем Альваресом
Про це повідомляє "Трибуна".
За словами Гвоздика, у нього є мотивація битись проти мексиканця Сауля Альвареса.
"Якщо я чемпіон світу, то хочу бути чемпіоном. Не бути в топі й казати, що я стану чемпіоном. Вийти на цей рівень. Я завжди намагаюсь дивитися на ці речі реально. І думати головою. Вискочити за великим чеком? Кожен погодиться. Я вже казав, якщо "Канело" запропонує бій, я хоч завтра готовий боксувати, але моя мотивація зрозуміла. Я у формі знаходжусь, можу повернутися", – сказав Олександр Гвоздик.
Мексиканець Сауль Альварес 7 листопада нокаутував американця Калеба Планта в 11-му раунді та став першим у історії абсолютним чемпіоном світу в своїй нинішній категорії.
За зізнанням Альвареса, який очолює рейтинг найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, перемога над Плантом стала найбільшою в його кар'єрі.
Олександр Гвоздик оголосив про завершення кар'єри після поразки від Артура Бетербієва з Росії у 2019 році.
- Нагадаємо, 7 листопада Сауль "Канело" Альварес нокаутував Калеба Планта та став абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі.
- 11 листопада стало відомо, що Альварес заробив у бою проти Планта $40 млн.
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