Український фестиваль KISFF увійшов до 20 найкращих фестивалів короткометражного кіно за версією видання MovieMaker

Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно.



Видання зазначає, що "на українській мистецькій сцені відбуваються хороші речі, і дещо з цього ми приписуємо Київському міжнародному фестивалю короткометражних фільмів".



До рейтингу увішли також Show Me Shorts Film Festival (Нова Зеландія), Tampere Film Festival (Фінляндія), Palm Springs International Film Festival (США), Festival du court métrage de Clermont-Ferrand (Франція), Vienna Shorts (Австрія), Internationale Kurzfilmtage Winterthur (Швейцарія) та інші.



Перший фестиваль KISFF відбувся у 2012 році. Він проходить щорічно у Києві. Свою мету фестиваль визначає так: “Це нагода для митців обмінюватися ідеями через спільне перебування на фестивалі. Ми прагнемо відкривати потенціали і заохочувати режисерів різного віку до інновацій і творчості”. Окрім конкурсного відбору подія включає в себе тематичні програми і ретроспективи, лекції, майстер-класи та освітні програми.



MovieMaker - це американське професійне видання, засноване 1993 року і присвячене незалежному кіно та кіноіндустрії.

Нагадаємо, фільм про українську чемпіонку з боксу Анну Охоту, яку підтримує Ferrexpo, став переможцем фестивалю в Каннах.

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