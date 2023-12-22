Український фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив у шортлист у двох номінаціях на "Оскар"
Український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив у шортлисти у двох номінаціях премії "Оскар"
Про це повідомляє офіційний сайт "Оскара".
"20 днів у Маріуполі" претендує на перемогу номінаціях "Найкращий документальний фільм" та "Найкращий міжнародний фільм". До короткого списку в другій з категорій український фільм потрапив вперше в історії.
Про що фільм "20 днів у Маріуполі"
"20 днів у Маріуполі" - фільм українського журналіста та фотографа Мстислава Чернова. Разом із ним над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко. У стрічці йдеться про початок повномасштабного вторгнення РФ, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.
У 2023 році автори стрічки стали лауреатами Пулітцерівської премії у категорії "Служіння суспільству".
Які ще фільми серед претендентів на "Оскар"
Американська Академія кінематографічних мистецтв і наук, яка щороку організовує вручення "Оскара" за досягнення у сфері кінематографа, оголосила список всіх претендентів на нагороду 21 грудня.
Серед номінантів на "Оскар" в різних категоріях - фільми Грети Гервіг "Барбі", Крістофера Нолана "Оппенгеймер" та Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткової повні".
Остаточний список фіналістів буде оголошено 23 січня 2024 року.
96 церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться у Лос-Анджелесі 10 березня.
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