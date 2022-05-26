Український фільм "Чому я живий" здобув перемогу на фестивалі у Каннах

Про це повідомили на сторінці Одеської кіностудії у facebook.

У стрічці події розгортаються на околиці Маріуполя. У основі сюжету історичної драми – автобіографічне оповідання Євгена Мітька "Тепер я турок, не козак". Твір було опубліковано у 1989 році у журналі "Мистецтво кіно". Тоді ж його прочитав режисер Віллен Новак. Вражений сюжетом, він захотів екранізувати історію.

Раніше картину "Чому я живий" визнали найкращим повнометражним фільмом листопада 2021 року на двох міжнародних кінофестивалях Future of Film Awards та Europe Film Festival.

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