Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.

Найстаріший Міжнародний кінофестиваль короткометражних фільмів, що проводиться з 1954 року у німецькому місті Обергаузен відзначив українську стрічку "Чорнобиль 22" найвищою нагородою.

Фільм "Чорнобиль 22" створили режисер Олексій Радинський та продюсерка Люба Кнорозок в рамках проєкту The Reckoning Project: Ukraine Testifies ("Свідчить Україна").

Документальна стрічка показує наслідки тимчасової окупації прилеглих до Чорнобильської атомної електростанції територій російськими військами у лютому 2022 року. Фільм складається з кадрів, знятих на мобільний телефон, а також свідчень очевидців і працівників, які допомогли зберегти об'єкт.

Повідомляється, що журі відзначило, що режисер зумів створити напругу у зображенні вторгнення РФ та показати зв'язок між історією та ймовірним майбутнім без використання естетизації.

"Чесні та відверті інтерв’ю у фільмі роблять його важливою роботою як сьогодення, так і майбутнього", - розповіли члени журі.