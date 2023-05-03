Український фільм "Чорнобиль 22" переміг на Міжнародному кінофестивалі короткометражок
Гран-прі на найстаршому фестивалі короткого метру в Німеччині отримав український фільм "Чорнобиль 22" про окупацію ЧАЕС у 2022 році
Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.
Найстаріший Міжнародний кінофестиваль короткометражних фільмів, що проводиться з 1954 року у німецькому місті Обергаузен відзначив українську стрічку "Чорнобиль 22" найвищою нагородою.
Фільм "Чорнобиль 22" створили режисер Олексій Радинський та продюсерка Люба Кнорозок в рамках проєкту The Reckoning Project: Ukraine Testifies ("Свідчить Україна").
Документальна стрічка показує наслідки тимчасової окупації прилеглих до Чорнобильської атомної електростанції територій російськими військами у лютому 2022 року. Фільм складається з кадрів, знятих на мобільний телефон, а також свідчень очевидців і працівників, які допомогли зберегти об'єкт.
Повідомляється, що журі відзначило, що режисер зумів створити напругу у зображенні вторгнення РФ та показати зв'язок між історією та ймовірним майбутнім без використання естетизації.
"Чесні та відверті інтерв’ю у фільмі роблять його важливою роботою як сьогодення, так і майбутнього", - розповіли члени журі.
- Анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" вийшов у широкий національний прокат 2 березня. Касові збори мультфільму "Мавка. Лісова пісня" за перший прокатний вікенд склали 24,9 млн грн, його подивились майже 190 тисяч глядачів. Також стрічка стала лідером переглядів у Франції.
- У травні на великих екранах Америки та Канади вийде анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня". Транслюватимуть мультфільм українською мовою.
- Стрічку "Як це було" (As it was) за режисури українки Анастасії Солоневич і поляка Дам'яна Коцура відібрали до головного конкурсу короткометражних фільмів Каннського кінофестивалю.
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