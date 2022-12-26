Український фільм "Королі репу" переміг на міжнародному кінофестивалі в Італії
Стрічка Мирослава Латика "Королі репу" перемогла на міжнародному кінофестивалі Vvfilmf в Італії в категорії фільмів для молодіжної аудиторії
Про це розповідає Держкіно.
Зазначається, що картина отримала приз в номінації Monte Visentin, в якій були представлені повнометражні фільми для молоді.
"У центрі сюжету – сімнадцятирічний випускник сільської школи – хлопець на прізвисько Казан, який понад усе мріє стати відомим репером та підкорити серце своєї дівчини Свєти. Заради своїх мрій він готовий ризикнути, але обставини спрямовують його життя в іншому напрямку", - розповідає про сюжет фільму Держкіно.
Також повідомляється, що проєкт компанії Kristi Films, ініційований продюсером Юрієм Мінзяновим, став одним з переможців 11-го пітчингу Державного агентства України з питань кіно у 2019 році й отримав 21 млн грн державного фінансування.
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