Український фільм "Ля Палісіада" переміг на Туринському кінофестивалі
Стрічка "Ля Палісіада" українського режисера Філіпа Сотниченка здобула перемогу на 41-му Туринському кінофестивалі
Про це інформує Держкіно.
"Стрічка "Ля Палісіада" режисера Філіпа Сотниченка продовжує збирати нагороди. Цього разу фільм став найкращим фільмом на 41-му Torino Film Festival, що вважається другим найбільшим і важливим фестивалем в Італії після Венеції. Вітаємо команду фільму з перемогою!" - йдеться у повідомленні.
На фестивалі фільм представляв актор одної з головних ролей, який також виступив у ролі другого режисера, Новруз Хікмет.
"Ля Палісіада" - про часи 1996 року, за 5 місяців до мораторію на смертну кару. Двоє старих друзів, детектив міліції та судовий психіатр, розслідують убивство свого колеги. Колись давно вони обидва були закохані у вдову загиблого. Занурені в заплутану справу і у давно забуті спогади, вони створюють майбутнє, в якому мають жити їхні діти, успадкувавши нереалізовані прагнення батьків", - йдеться у синопсисі.
Фільм вийде в українському кінопрокаті 11 січня 2024 року. Він створений за підтримки Українського культурного фонду, Державного агентства України з питань кіно та Гетеборзького кінофонду, а виробництво фільму здійснювали студія "Віател" та компанія "Сучасне Українське Кіно".
- Раніше фільм Філіпа Сотниченка номінували на премію Європейської кіноакадемії в категорії European Discovery - Prix FIPRESCI. Це третя стрічка в історії українського кіно, що змагатиметься за здобуття почесної міжнародної нагороди у цій номінації.
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