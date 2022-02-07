Український футболіст Коваленко пропустить наступний матч чемпіонату Італії через травму
Український півзахисник "Спеції" Віктор Коваленко пропустить гру проти "Салернітани" в чемпіонаті Італії
Про це повідомляє Calciomercato.
Український півзахисник Віктор Коваленко відсутній у заявці "Спеції" на гру проти "Салернітани" в Серії А. У футболіста м'язовий дискомфорт, через який він не зможе вийти на поле.
У поточному сезоні чемпіонату Італії Віктор Коваленко зіграв 15 матчів. На його рахунку 1 гол та 3 асисти. Українець перебуває у "Спеції" в оренді з "Аталанти".
- Нагадаємо, 18 січня результативна передача Віктора Коваленка допомогла "Спеції" перемогти "Мілан" у 22-му турі чемпіонату Італії.
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