Український футболіст Коваленко пропустить наступний матч чемпіонату Італії через травму

Про це повідомляє Calciomercato.



Український півзахисник Віктор Коваленко відсутній у заявці "Спеції" на гру проти "Салернітани" в Серії А. У футболіста м'язовий дискомфорт, через який він не зможе вийти на поле.



У поточному сезоні чемпіонату Італії Віктор Коваленко зіграв 15 матчів. На його рахунку 1 гол та 3 асисти. Українець перебуває у "Спеції" в оренді з "Аталанти".

Нагадаємо, 18 січня результативна передача Віктора Коваленка допомогла "Спеції" перемогти "Мілан" у 22-му турі чемпіонату Італії.