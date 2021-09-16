Український футболіст "Легії" бурхливо відреагував на перемогу над "Спартаком" у Москві

Про це Харатін написав у Instagram.

"Яка гра у Москві! Пишаюся командою", - прокоментував футболіст своє фото після матчу 1-го туру Ліги Європи, в якому "Легія" здолала "Спартак" з рахунком 1:0.

Харатін відіграв за варшавський клуб 59 хвилин та був замінений.



Нагадаємо, 15 вересня у 1-му турі групового етапу московський "Спартак" вдома програв варшавській "Легії".

"Легія" перед стартовим матчем Ліги Європи проти російського "Спартака" розмістила у Москві рекламні банери.

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