Український футболіст "Легії" бурхливо відреагував на перемогу над "Спартаком" у Москві
Український півзахисник польської "Легії" Ігор Харатін заявив, що пишається своєю командою після перемоги над російським "Спартаком" у Москві в Лізі Європи
Про це Харатін написав у Instagram.
"Яка гра у Москві! Пишаюся командою", - прокоментував футболіст своє фото після матчу 1-го туру Ліги Європи, в якому "Легія" здолала "Спартак" з рахунком 1:0.
Харатін відіграв за варшавський клуб 59 хвилин та був замінений.
- Нагадаємо, 15 вересня у 1-му турі групового етапу московський "Спартак" вдома програв варшавській "Легії".
- "Легія" перед стартовим матчем Ліги Європи проти російського "Спартака" розмістила у Москві рекламні банери.
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