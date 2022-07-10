Про це повідомляє офіційний сайт "Бохуму".

Ордець, який продовжував виступати за "Динамо" після початку повномасштабної агресії РФ проти України, скористався опцією ФІФА, яка дозволила іноземцям призупиняти дію угод з російськими клубами.

Контракт Ордеця з московською командою було розраховано до літа 2024 року. З "Бохумом" захисник уклав угоду на один сезон.

До 2019 року Ордець виступав за "Шахтар", також він грав за "Маріуполь". На рахунку 30-річного оборонця 12 матчів та 1 гол за збірну України.

У листопаді 2021 року Іван Ордець продовжив контракт із московським "Динамо".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb