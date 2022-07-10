Український футболіст розірвав контракт з російським клубом заради бундесліги
Колишній захисник "Шахтаря" Іван Ордець розірвав контракт з російським "Динамо" та перейшов до німецького "Бохуму"
Про це повідомляє офіційний сайт "Бохуму".
Ордець, який продовжував виступати за "Динамо" після початку повномасштабної агресії РФ проти України, скористався опцією ФІФА, яка дозволила іноземцям призупиняти дію угод з російськими клубами.
Контракт Ордеця з московською командою було розраховано до літа 2024 року. З "Бохумом" захисник уклав угоду на один сезон.
До 2019 року Ордець виступав за "Шахтар", також він грав за "Маріуполь". На рахунку 30-річного оборонця 12 матчів та 1 гол за збірну України.
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У листопаді 2021 року Іван Ордець продовжив контракт із московським "Динамо".
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