Про це повідомляє Еспресо.TV.

Яремчук дебютував за "Брюгге" 2 вересня у матчі 7-го туру чемпіонату Бельгії проти "Серкль Брюгге". Українець вийшов на заміну в другому таймі та забив на 82-й хвилині.

Це була перша гра Яремчука за нову команду після переходу з португальської "Бенфіки". "Брюгге" переміг з рахунком 4:0. Він має 16 очок та йде у чемпіонаті Бельгії на другій позиції. Лідирує з 19 пунктами "Антверпен".

26-річний Роман Яремчук виступав за "Бенфіку" з літа 2021 року. Також форвард грав за "Динамо", "Олександрію" та бельгійський "Гент". Нападник провів 39 матчів та забив 13 голів за збірну України.

"Брюгге" є чинним чемпіоном Бельгії та зіграє на груповому раунді Ліги чемпіонів в одному квартеті з іспанським "Атлетико", португальським "Порту" та німецьким "Баєром".

Чемпіонат Бельгії

7-й тур

2 вересня

"Брюгге" - "Серкль Брюгге" 4:0

Голи: Сков Ольсен, 43, Марселен, 59 (авт.), Нільсен, 67, Яремчук, 82

30 серпня Роман Яремчук перейшов з "Бенфіки" до "Брюгге".

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