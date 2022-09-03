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Український футболіст Яремчук забив гол у дебютному матчі за новий клуб

3 вересня, 2022 субота
08:00
Спорт Роман Яремчук

Український форвард Роман Яремчук забив гол у першій грі за свою нову команду - бельгійський "Брюгге"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Яремчук дебютував за "Брюгге" 2 вересня у матчі 7-го туру чемпіонату Бельгії проти "Серкль Брюгге". Українець вийшов на заміну в другому таймі та забив на 82-й хвилині. 

Це була перша гра Яремчука за нову команду після переходу з португальської "Бенфіки". "Брюгге" переміг з рахунком 4:0. Він має 16 очок та йде у чемпіонаті Бельгії на другій позиції. Лідирує з 19 пунктами "Антверпен".  

26-річний Роман Яремчук виступав за "Бенфіку" з літа 2021 року. Також форвард грав за "Динамо", "Олександрію" та бельгійський "Гент". Нападник провів 39 матчів та забив 13 голів за збірну України.

"Брюгге" є чинним чемпіоном Бельгії та зіграє на груповому раунді Ліги чемпіонів в одному квартеті з іспанським "Атлетико", португальським "Порту" та німецьким "Баєром".

Чемпіонат Бельгії

7-й тур

2 вересня

"Брюгге" - "Серкль Брюгге" 4:0

Голи: Сков Ольсен, 43, Марселен, 59 (авт.), Нільсен, 67, Яремчук, 82

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футбол
Збірна України
Роман Яремчук
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