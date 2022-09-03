Український футболіст Яремчук забив гол у дебютному матчі за новий клуб
Український форвард Роман Яремчук забив гол у першій грі за свою нову команду - бельгійський "Брюгге"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Яремчук дебютував за "Брюгге" 2 вересня у матчі 7-го туру чемпіонату Бельгії проти "Серкль Брюгге". Українець вийшов на заміну в другому таймі та забив на 82-й хвилині.
Це була перша гра Яремчука за нову команду після переходу з португальської "Бенфіки". "Брюгге" переміг з рахунком 4:0. Він має 16 очок та йде у чемпіонаті Бельгії на другій позиції. Лідирує з 19 пунктами "Антверпен".
26-річний Роман Яремчук виступав за "Бенфіку" з літа 2021 року. Також форвард грав за "Динамо", "Олександрію" та бельгійський "Гент". Нападник провів 39 матчів та забив 13 голів за збірну України.
"Брюгге" є чинним чемпіоном Бельгії та зіграє на груповому раунді Ліги чемпіонів в одному квартеті з іспанським "Атлетико", португальським "Порту" та німецьким "Баєром".
Чемпіонат Бельгії
7-й тур
2 вересня
"Брюгге" - "Серкль Брюгге" 4:0
Голи: Сков Ольсен, 43, Марселен, 59 (авт.), Нільсен, 67, Яремчук, 82
- 30 серпня Роман Яремчук перейшов з "Бенфіки" до "Брюгге".
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.43
Купівля 39.43Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.29Продаж 40.31
- Актуальне
- Важливе