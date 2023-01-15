Про це повідомляє Еспресо.TV.

В матчі 19-го туру третього дивізіону чемпіонату Іспанії Зозуля вийшов у стартовому складі "Райо Махадаонда" проти "Сан Фернандо" та відіграв 66 хвилин. Команда українця здобула перемогу з рахунком 2:1.

"Райо Махадаонда" має 22 очка та йде у турнірній таблиці 12-ю.

У грудні 2022 року 33-річний Роман Зозула перейшов до іспанського клубу в статусі вільного агента. Минулий сезон українець відіграв в іспанській "Фуенлабраді".

Також Роман Зозуля виступав за іспанські "Альбасете", "Бетіс", "Дніпро" та київське "Динамо".

На рахунку Зозулі 33 матчі та 4 голи за збірну України.

9 грудня 2022 року Роман Зозуля став гравцем "Райо Махадаонди".

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