Український футболіст Зозуля вперше зіграв у стартовому складі нового клубу в Іспанії
Український форвард Роман Зозула зіграв перший матч у стартовому складі "Райо Махадаонди" у чемпіонаті Іспанії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В матчі 19-го туру третього дивізіону чемпіонату Іспанії Зозуля вийшов у стартовому складі "Райо Махадаонда" проти "Сан Фернандо" та відіграв 66 хвилин. Команда українця здобула перемогу з рахунком 2:1.
"Райо Махадаонда" має 22 очка та йде у турнірній таблиці 12-ю.
У грудні 2022 року 33-річний Роман Зозула перейшов до іспанського клубу в статусі вільного агента. Минулий сезон українець відіграв в іспанській "Фуенлабраді".
Також Роман Зозуля виступав за іспанські "Альбасете", "Бетіс", "Дніпро" та київське "Динамо".
На рахунку Зозулі 33 матчі та 4 голи за збірну України.
- 9 грудня 2022 року Роман Зозуля став гравцем "Райо Махадаонди".
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