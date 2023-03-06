Український футболіст Зозуля забив дебютний гол за нову команду в Іспанії
Український футболіст Роман Зозуля забив перший гол за іспанську "Райо Махадаонду"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Зозуля вийшов на заміну в грі третього дивізіону чемпіонату Іспанії проти "Реалу Кастилія", а в компенсований час забив гол та приніс "Райо Махадаонді" перемогу 2:1.
Гол у ворота фарм-клубу мадридського "Реалу" став для українця першим за нову команду.
33-річний Роман Зозуля перейшов до "Райо Махадаонди" у грудні 2022 року. Загалом він зіграв за новий клуб 6 матчів та забив 1 гол.
"Райо Махадаонда" займає у турнірній таблиці своєї групи в третьому дивізіоні восьме місце.
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22 січня матч чемпіонату Іспанії перервали через те, що вболівальники "Депортиво" вигукували образи на адресу Романа Зозулі.
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