Про це повідомляє Еспресо.TV.

Зозуля вийшов на заміну в грі третього дивізіону чемпіонату Іспанії проти "Реалу Кастилія", а в компенсований час забив гол та приніс "Райо Махадаонді" перемогу 2:1.

Гол у ворота фарм-клубу мадридського "Реалу" став для українця першим за нову команду.

33-річний Роман Зозуля перейшов до "Райо Махадаонди" у грудні 2022 року. Загалом він зіграв за новий клуб 6 матчів та забив 1 гол.

"Райо Махадаонда" займає у турнірній таблиці своєї групи в третьому дивізіоні восьме місце.