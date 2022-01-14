Український гандбольний клуб "Галичанка" вийшов у чвертьфінал єврокубка

Про це повідомляє офіційний сайт "Галичанки".



Європейська федерація гандболу ухвалила рішення зарахувати технічну поразку італійському клубу "Бріксен", який мав зіграти проти львів'янок 16 січня.



Проте вночі 13 січня італійки надіслали лист, у якому повідомили, що не можуть прибути до Львова через захворювання шести гравців на COVID-19.



ЄГФ зарахувала "Бріксену" технічну поразку 10:0 через неявку італійського клубу на 2-й матч. Перший матч, що відбувся в Італії 8 січня, виграла українська команда (36:29).



Це означає, що "Галичанка" зіграє у чвертьфіналі кубка ЄГФ. Суперника українки дізнаються 18 січня. Матчі 1/4 відбудуться 12 та 19 лютого.

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