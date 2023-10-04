Український історичний екшн "Довбуш" зібрав у прокаті понад 55 млн грн
Український історичний екшн "Довбуш" режисера Олеся Саніна станом на 4 жовтня зібрав понад 55 мільйонів гривень в прокаті
Про це інформує Держкіно України.
Зазначається, що фільм після шостого прокатного вікенду зібрав касу в 55 158 183 гривень, було продано 390 795 квитків.
"Завдяки надпотужній підтримці глядачів фільм вже понад місяць збирає повні зали й продовжує завойовувати увагу ще більшої кількості глядачів. Покази тривають, тож приходьте у кіно й дізнавайтесь, як Довбуші боролися за свободу й протистояли поневолювачам", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про фільм "Довбуш"
Цей історичний пригодницький фільм українського режисера Олеся Саніна називають одним із найдорожчих в історії українського кіно. Велика епічна історія про великого епічного героя насправді є не буквальною ілюстрацією біографії найвідомішого із карпатських опришків, а пошуком відповідей на запитання, які були цікавими у цій темі саме режисеру Олесю Саніну і які є значно ширшими, ніж висвітлення долі окремої людини. Приміром, коли ім'я героя починає означати щось значно більше, ніж він сам. Отож стрічка не лише про історичного героя Олексу Довбуша, а й про українців як таких.
"Олекса Довбуш боровся за свою землю, людей та любов, - йдеться в пресреліз до фільму. - Саме любов є рушієм до дій та відображенням справжніх людських цінностей. Олекса Довбуш не прагнув слави на відміну від брата Івана, що жив законами розбійника. Олекса ж прагне вільного життя на своїй землі з коханою Марічкою. Саме ці цінності відстоюють українці та сьогодні".
У головних ролях: Сергій Стрельников, Олексій Гнатковський, Дар’я Плахтій, Матеуш Косьцюкевіч, Агата Бузек, Петро Жирун, Павло Жирун, Олександр Мавріц, Дмитро Вівчарюк.
Зйомки розпочалися у 2018 році, а у липні 2021-го повідомлялося, на Франківщині завершували фільмування "Довбуша".
Значну частину стрічки зняли в Карпатах. Цікаво, що герої стрічки говорять не літературною українською мовою, а наближеною до звучання в українських Карпатах.
6 грудня 2021 року з’явився перший трейлер найдорожчого українського фільму "Довбуш".
20 серпня цьогоріч в Івано-Франківську стартувала серія допрем’єрних показів українського повнометражного фільму "Довбуш". Частину коштів з квитків передадуть ЗСУ. Наступного дня у Львові біля Оперного театру відбувся перформанс з нагоди допрем’єрного показу українського фільму "Довбуш".
Колишні футболісти збірної України Артем Мілевський та Артем Федецький заявили, що отримали епізодичні ролі у фільмі "Довбуш" українського режисера Олеся Саніна.
Фільм "Довбуш" з бюджетом у 120 млн грн вийшов у кінопрокат 24 серпня 2023 року. Над зніманням працювала команда з 3000 людей, для стрічки пошили понад 1000 костюмів. У наймасштабніших сценах брали участь 500 людей, а одночасно в кадрі перебували по 50 каскадерів. Творці фільму їздили в експедиції, вивчали ремесла і техніки бою XVIІІ століття.
Для фільмування побудували або відновили понад 20 локацій, зокрема, збудували з нуля фортецю під Києвом.
Читайте також: Одяг, актори, історична основа: цікаві факти, які ви не знали про фільм "Довбуш"
З 24 по 27 серпня український історичний екшен "Довбуш" режисера Олеся Саніна зібрав 8,7 млн грн у прокаті. Касові збори включають також допрем'єрні покази в турі команди фільму Україною, що почалися 19 серпня.
Станом на 19 вересня український історичний екшен "Довбуш" режисера Олеся Саніна став найкасовішим ігровим фільмом року. Його продовжують транслювати у кінотеатрах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.46 Купівля 37.46Продаж 38.17
- EUR Купівля 39.7Продаж 40.69
- Актуальне
- Важливе