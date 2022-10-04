Український комік Куцевалов пройшов 850 км та зібрав кошти, щоб купити "швидкі" для ЗСУ
Марк Куцевалов вигадав та реалізував благодійний похід, під час якого зібрав 2,9 млн грн на машини "швидкої допомоги" для ЗСУ
Про це повідомляє Новий канал.
Український комік Марк Куцевалов відзвітував про результат свого проєкту "Швидкий похід". У серпні цього року він за 18 днів пройшов 850 км: від рідного Чорноморська на Одещині на вершину Говерли. Куцевалов вигадав та реалізував проєкт, щоб зібрати кошти на "швидкі допомоги", які працюватимуть на передовій та допомагатимуть ЗСУ.
На "Швидкий похід" користувачі соцмереж, які спостерігали за Марком, задонатили 2,9 млн грн.
"Швидкий похід" завершився покупкою трьох "швидких допомог". Це три авто марки Mercedes для військових медиків, які допоміг знайти та придбати Фонд Сергія Притули. Вони – для евакуації поранених із зони бойових дій та надання першої медичної допомоги. Дві "швидкі" великі, третя трохи менша. Наостанок – сюрприз. Ми знайшли дуже гарну пропозицію, тож на гроші, які залишилися, нам вдалося ще придбати Mitsubishi L200. Це позашляховик. Класика жанру, як то кажуть", - поділився комік.
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