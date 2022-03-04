Український культурний фонд закликає виключити Росію зі складу ЮНЕСКО

Про це йдеться на сайті УКФ.

"Російські окупанти продовжують нещадно знищувати українську культурну спадщину, публічно говорячи, що ніякої української культури не існує і не існувало. Вони продовжують розграбовувати українські музеї, нищити українські театри. Ми закликаємо світову культурну спільноту виключити Росію зі складу ЮНЕСКО, оскільки замість захисту чи відродження матеріальної і нематеріальної культурної спадщини Росія її лише нищить. З агресором не може бути жодних спільних цінностей чи співпраці", – йдеться в повідомленні.

Український культурний фонд спільно з культурною спільнотою країни продовжує звертатися до міжнародних організацій з вимогою припинити будь-яку співпрацю з РФ.