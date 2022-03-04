Український культурний фонд закликає виключити Росію зі складу ЮНЕСКО
Український культурний фонд спільно з культурною спільнотою України продовжує звертатися до міжнародних організацій з вимогою припинити будь-яку співпрацю з Росією.
Про це йдеться на сайті УКФ.
"Російські окупанти продовжують нещадно знищувати українську культурну спадщину, публічно говорячи, що ніякої української культури не існує і не існувало. Вони продовжують розграбовувати українські музеї, нищити українські театри. Ми закликаємо світову культурну спільноту виключити Росію зі складу ЮНЕСКО, оскільки замість захисту чи відродження матеріальної і нематеріальної культурної спадщини Росія її лише нищить. З агресором не може бути жодних спільних цінностей чи співпраці", – йдеться в повідомленні.
Український культурний фонд спільно з культурною спільнотою країни продовжує звертатися до міжнародних організацій з вимогою припинити будь-яку співпрацю з РФ.
- Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко закликав Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) припинити співпрацювати з Росією.
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