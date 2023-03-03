Український літак доставив до Туреччини 101 тонну гуманітарної допомоги постраждалим від землетрусів
Український літак Ан-124 доставив 101 тонну гуманітарної допомоги на авіабазу в Туреччині для допомоги постраждалим від землетрусів
Про це інформує міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Цього тижня український літак Ан-124 доставив 101 тонну гуманітарної допомоги на авіабазу Інджирлік для допомоги сім’ям, які постраждали від недавніх землетрусів. Координується французькими збройними силами, доставляється українськими літаками, розвантажується турецькими та американськими військовими. Як союзники ми об’єднуємося у важкі часи", - написав глава української дипломатії.
Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів.
- Землетруси в Туреччині, за попередніми оцінками, призведуть до того, що економіка країни втратить близько 10% ВВП, або 84 млрд доларів. Підтверджена кількість загиблих внаслідок руйнувань в обох країнах вже перевищила 50 тисяч осіб.
- Після потужного землетрусу в Туреччині правоохоронці затримали або видали ордери на арешт понад 180 осіб, причетних до будівництва домівок, які завалилися.
- За оцінками Світового банку, безпосередні фізичні збитки для Туреччини внаслідок руйнівних землетрусів 6 лютого складають $34,2 млрд.
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