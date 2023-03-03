Про це інформує міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Цього тижня український літак Ан-124 доставив 101 тонну гуманітарної допомоги на авіабазу Інджирлік для допомоги сім’ям, які постраждали від недавніх землетрусів. Координується французькими збройними силами, доставляється українськими літаками, розвантажується турецькими та американськими військовими. Як союзники ми об’єднуємося у важкі часи", - написав глава української дипломатії.

Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів.