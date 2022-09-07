Про нову колекцію він розповів у своєму інстаграмі.

Придбавши одяг з колекції, кожен покупець немов стає частинкою мирного неба та чистого обрію для нашої країни, долучаючись до важливої місії відбудови України вже зараз, коли війна ще триває.

"Наша компанія об‘єдналась з благодійним фондом "За мирне небо", який займається ліквідацією наслідків вторгнення російських військ в Україну! Капсула має символічну назву "YA MYRNE NEBO" та qr код на кожному виробі, щоб усі бажаючі змогли долучитися до нашої справи та побудувати нове, світле майбутнє України", – прокоментував Андре Тан.

За словами Андре Тана, російські війська повністю знищили величезну кількість будинків. Та щодня ця цифра лише збільшується. Рашисти знищили тисячі багатоповерхових житлових та приватних будинків. Також є чимало будинків, які потребують поточного чи капітального ремонту.

Кожен охочий може придбати чорне худі або футболку з синьо-жовтим надписом "Україна" та патріотичними словами: "Я незалежність", "Я свобода", "Я вишиванка", "Я Хрещатик", "Я Леся Українка", "Я мазанка", "Я лелека", "Я паляниця".

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