Український модельєр Андре Тан створив патріотичний принт, кошти від його продажу підуть на відбудову держави
Знаменитий український дизайнер Андре Тан створив патріотичні футболки та худі, присвячені мирному небу рідної країни – всі кошти, які вдасться зібрати від продажу колекції, будуть використані на відновлення житла, зруйнованого російськими окупантами
Про нову колекцію він розповів у своєму інстаграмі.
Придбавши одяг з колекції, кожен покупець немов стає частинкою мирного неба та чистого обрію для нашої країни, долучаючись до важливої місії відбудови України вже зараз, коли війна ще триває.
"Наша компанія об‘єдналась з благодійним фондом "За мирне небо", який займається ліквідацією наслідків вторгнення російських військ в Україну! Капсула має символічну назву "YA MYRNE NEBO" та qr код на кожному виробі, щоб усі бажаючі змогли долучитися до нашої справи та побудувати нове, світле майбутнє України", – прокоментував Андре Тан.
За словами Андре Тана, російські війська повністю знищили величезну кількість будинків. Та щодня ця цифра лише збільшується. Рашисти знищили тисячі багатоповерхових житлових та приватних будинків. Також є чимало будинків, які потребують поточного чи капітального ремонту.
Кожен охочий може придбати чорне худі або футболку з синьо-жовтим надписом "Україна" та патріотичними словами: "Я незалежність", "Я свобода", "Я вишиванка", "Я Хрещатик", "Я Леся Українка", "Я мазанка", "Я лелека", "Я паляниця".
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