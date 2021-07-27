Український плавець Романчук встановив олімпійський рекорд на Іграх у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Український плавець Михайло Романчук в кваліфікації 800-метрівки вільним стилем показав результат 7.41,28. Роман пройшов у фінал Олімпіади-2020 з найкращим результатом. Заплив відбудеться 29 липня о 4:30.



Дистанція 800 метрів вільним стилем вперше представлена на Олімпіаді. Тому результат Романчука є найкращим в історії Ігор.



Михайло Романчук також побив власний рекорд України, який встановив в 2019 році в Стокгольмі - 7.42,49.

Загалом збірна України здобула на Олімпіаді-2020 три бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів та Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м.

Нагадаємо, 27 липня Олена Костевич та Олег Омельчук принесли Україні бронзову нагороду в стрільбі з пістолета з дистанції 10 м на Олімпійських іграх у Токіо.

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