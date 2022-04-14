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Український покерист віддасть $132 000 постраждалим від війни
Україна продовжує чинити опір російським загарбникам, котрі напали на нас 24 лютого. Світ підтримує українців, і з усіх куточків планети щодня надходять мільйони доларів благодійних зборів
Не лишаються осторонь й українські покеристи. Андрій Козленко професійно грає у покер, його нік BabyShark19 можна часто зустріти за онлайн-столами. Андрій також має свій Твіч-канал, на якому активно транслює свій геймплей.
Днями BabyShark19 перейшов у фінальний день покерного турніру із призовим фондом 1 500 000$, що проходив у покер-румі PokerOK. Ще перед початком гри Андрій оголосив про стрім та пообіцяв віддати весь свій виграш на благодійність. На момент початку трансляції у грі залишалося 83 особи, а за перше місце очікувався приз 190 000$.
Знайшлися глядачі, котрі засудили покериста і писали, що війна – не час для стрімів. Та вже за кілька годин кожен із них усвідомив, як помилявся.
Сотні глядачів у прямому ефірі спостерігали за грою Андрія та переживали щодо результату. Козленко впевнено йшов до перемоги, але у фінальному хедз-апі поступився гравцю із Гонконгу. Незважаючи на програш, покерист все одно отримав значну суму призових за друге місце – 132 000$.
Щойно турнір завершився, Андрій наголосив, що всі гроші будуть направлені на підтримку українців: "Будемо всією сім'єю планувати, як ефективніше витратити виграні гроші, щоб допомогти більшій кількості людей. Усі ваші адекватні пропозиції розглянемо".
Відразу після цього підписники почали залишати коментарі з ідеями, куди краще задонатити. З'явилося багато прохань щодо їжі, медикаментів, у багатьох містах не вистачає бронежилетів та інших важливих речей. Андрій вирішив сконцентрувати свої зусилля саме на цих моментах і відмовитися від дорогих покупок:
"Коптери і машини по 7 000$ –10 000$ не підпадають під ці критерії. Це дуже важливо, але для нашого маленького бюджету на тлі величезних проблем це є багато", – додав Козленко.
Зазначимо, що 132 000$ – найбільший виграш у кар'єрі BabyShark19. Попри це повністю вся сума піде на благодійність. Такий вчинок не може не викликати поваги і показує прекрасний приклад іншим покеристам.
За матеріалами: Cardmates.net.
Днями BabyShark19 перейшов у фінальний день покерного турніру із призовим фондом 1 500 000$, що проходив у покер-румі PokerOK. Ще перед початком гри Андрій оголосив про стрім та пообіцяв віддати весь свій виграш на благодійність. На момент початку трансляції у грі залишалося 83 особи, а за перше місце очікувався приз 190 000$.
Знайшлися глядачі, котрі засудили покериста і писали, що війна – не час для стрімів. Та вже за кілька годин кожен із них усвідомив, як помилявся.
Сотні глядачів у прямому ефірі спостерігали за грою Андрія та переживали щодо результату. Козленко впевнено йшов до перемоги, але у фінальному хедз-апі поступився гравцю із Гонконгу. Незважаючи на програш, покерист все одно отримав значну суму призових за друге місце – 132 000$.
Щойно турнір завершився, Андрій наголосив, що всі гроші будуть направлені на підтримку українців: "Будемо всією сім'єю планувати, як ефективніше витратити виграні гроші, щоб допомогти більшій кількості людей. Усі ваші адекватні пропозиції розглянемо".
Відразу після цього підписники почали залишати коментарі з ідеями, куди краще задонатити. З'явилося багато прохань щодо їжі, медикаментів, у багатьох містах не вистачає бронежилетів та інших важливих речей. Андрій вирішив сконцентрувати свої зусилля саме на цих моментах і відмовитися від дорогих покупок:
"Коптери і машини по 7 000$ –10 000$ не підпадають під ці критерії. Це дуже важливо, але для нашого маленького бюджету на тлі величезних проблем це є багато", – додав Козленко.
Зазначимо, що 132 000$ – найбільший виграш у кар'єрі BabyShark19. Попри це повністю вся сума піде на благодійність. Такий вчинок не може не викликати поваги і показує прекрасний приклад іншим покеристам.
За матеріалами: Cardmates.net.
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