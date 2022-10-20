Український посол першим з дипломатів вручив вірчі грамоти новому королю Чарльзу ІІІ

Про це повідомила королівська родина Великої Британії у твітер.

"Сьогодні у Букінгемському палаці Його Високоповажність Посол України Вадим Пристайко вручив вірчі грамоти посла України при Суді Сент-Джеймса. Це було перше вручення вірчих грамот Його Величності", - йдеться у повідомленні.

Також там додали, що вручення вірчих грамот – це офіційна церемонія, під час якої новопризначений посол або верховний комісар вручає монарху вірчі грамоти. Грамоти адресуються королю з проханням надати "довіру" новому послу або верховному комісару, тим самим це означає, що король може довіряти новому призначенцю виступати від імені своєї країни.

Нагадаємо, король Великої Британії Чарльз III під час візиту до Шотландії зустрівся з українськими біженцями

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb