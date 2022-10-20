Український посол першим з дипломатів вручив вірчі грамоти новому королю Чарльзу ІІІ
Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко першим з іноземних дипломатів вручив вірчі грамоти новому британському королю Чарльзу ІІІ
Про це повідомила королівська родина Великої Британії у твітер.
"Сьогодні у Букінгемському палаці Його Високоповажність Посол України Вадим Пристайко вручив вірчі грамоти посла України при Суді Сент-Джеймса. Це було перше вручення вірчих грамот Його Величності", - йдеться у повідомленні.
Також там додали, що вручення вірчих грамот – це офіційна церемонія, під час якої новопризначений посол або верховний комісар вручає монарху вірчі грамоти. Грамоти адресуються королю з проханням надати "довіру" новому послу або верховному комісару, тим самим це означає, що король може довіряти новому призначенцю виступати від імені своєї країни.
- Нагадаємо, король Великої Британії Чарльз III під час візиту до Шотландії зустрівся з українськими біженцями
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