Український "Прометей" вийшов у чвертьфінал жіночого єврокубку з баскетболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Українська команда "Прометей" боролась за путівку у чвертьфінал з бельгійським "Касторс Брейном" у серії з двох матчів.



У першій грі "Прометей" обіграв суперниць на виїзді з мінімальною перевагою (93:92).



Матч-відповідь мав відбутись ще 20 січня, але через спалах коронавірусу в складі бельгійської команди його перенесли на 27 січня.



У другій же зустрічі події розгортались для гравчинь "Прометея" краще. Ближче до екватора гри перевага українок становила 22 очки і під завершення сягнула 23 балів.



Українська команда "Прометей" гарантувала собі місце в наступному раунді єврокубка.



Єврокубок ФІБА



Жінки



1/8 фіналу



"Прометей" (Україна) - "Касторс Брейн" (Бельгія) - 79:56 (27:11, 21:15, 23:19, 8:11)



Перший матч - (93:92)

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