Український "Прометей" вийшов у чвертьфінал жіночого єврокубку з баскетболу
Жіноча команда "Прометея" стала чвертьфіналістом жіночого Єврокубка з баскетболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українська команда "Прометей" боролась за путівку у чвертьфінал з бельгійським "Касторс Брейном" у серії з двох матчів.
У першій грі "Прометей" обіграв суперниць на виїзді з мінімальною перевагою (93:92).
Матч-відповідь мав відбутись ще 20 січня, але через спалах коронавірусу в складі бельгійської команди його перенесли на 27 січня.
У другій же зустрічі події розгортались для гравчинь "Прометея" краще. Ближче до екватора гри перевага українок становила 22 очки і під завершення сягнула 23 балів.
Українська команда "Прометей" гарантувала собі місце в наступному раунді єврокубка.
Єврокубок ФІБА
Жінки
1/8 фіналу
"Прометей" (Україна) - "Касторс Брейн" (Бельгія) - 79:56 (27:11, 21:15, 23:19, 8:11)
Перший матч - (93:92)
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